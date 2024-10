Gravidanzaonline.it - Vaginite in gravidanza: cos’è e perché si manifesta? Sintomi, rimedi e prevenzione

(Di martedì 29 ottobre 2024) È tra le principali cause per cui si ricorre alla valutazione di un ginecologo e, come specificato dall’American College of Obestricians and Gynecologists (ACOG), causa di diversi fastidi; parliamo della. Esistono diverse forme di: infezioni da lievito, vaginosi batterica, tricomoniasi eatrofica di quella che è un’infiammazione della vagina. È importante porre in modo particolare attenzione allainessendo associata a complicanze, sia materne che neonatali, da non sottovalutare.insi? Laè l’alterazione del normale equilibrio di lieviti o batteri presenti normalmente all’interno della vagina.