Liberoquotidiano.it - Urso: "Riesaminare le modalità che porteranno allo stop dei motori endotermici"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Il percorso verso la transizione ecologica deve essere accompagnato da una strategia chiara e pragmatica, capace di tenere insieme la necessità di ridurre le emissioni con il mantenimento della competitività del nostro tessuto industriale. In questa fase, sul settore automotive, insieme alla Repubblica Ceca, ci siamo fatti prodi un non paper che sarà presto discusso in Commissione al fine dilecheainel 2035". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, in un messaggio di saluto inviato in occasione dell'evento Adnkronos Q&A ‘Transizione green, investimenti e strategie', questa mattina al Palazzo dell'Informazione di Roma. "La transizione deve esserci ma occorrono le condizioni per raggiungerla.