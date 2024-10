Romatoday.it - Una serata con Gabriele Muccino e il suo nuovo film "Fino alla Fine" al The Space Cinema Parco De Medici

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sabato 2 novembre alle ore 21:20 al TheRomaDetorna “Unacon”, e per l’occasione il regista vincitore del David di Donatelloincontrerà il pubblico per presentare il suo”.Sarà un’occasione per tutti gli