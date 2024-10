Laverita.info - Un sistema di alert per individuare le falle

(Di martedì 29 ottobre 2024) Per contrastare i furti di dati, Matteo Piantedosi potenzia il meccanismo di allarme per segnalare in tempo gli accessi anomali delle forze dell’ordine. Task force del Garante privacy. Intanto il Pd attacca l’esecutivo ma dimentica che i casi sono iniziati quand’era al governo.