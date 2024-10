Ilgiorno.it - Un boato, la montagna perde pezzi. Si muove la frana sul monte Rho: famiglie evacuate per precauzione

(Di martedì 29 ottobre 2024) Grande paura ieri in Valceresio: intorno alle 12,30 si è sentito un forte, pochi secondi e chi vive nella zona ha subito compreso guardando lae il polverone che si stava alzando quale fosse la causa, una, l’improvviso cedimento di una parte di parete rocciosa delRho, a cavallo dei comuni di Arcisate e Bisuschio. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma lo spavento è stato grande. Nel pomeriggio dopo i sopralluoghi peruna quindicina di residenti ad Arcisate hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Sul posto, dopo l’allarme, sono arrivati i vigili del fuoco,il personale della Protezione civile, i sindaci dei due comuni, Michele Ruggiero (Arcisate) e Gian Luca Cavalluzzi (Bisuschio), i tecnici comunali e i geologi.