Unlimitednews.it - "Un albero per la salute" contro le emissioni di gas serra

(Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Torna “Unper la”. L’iniziativa della Fadoi, Società scientifica della Medicina Interna, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Tutela per la Biodiversità, prevede per il 2024 un’ulteriore donazione e messa a dimora negli Ospedali Italiani di 32 giovani alberi da parte dei Carabinieri. Ogni pianta potrà essere geolocalizzata e sarà possibile seguirne la crescita su un sito web, monitorando in tempo reale anche il risparmio di CO2. xc3/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo