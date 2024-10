Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-10-2024 ore 16:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura non si fermano le tensioni tra Israele e Iran il vice comandante dei pasdaran ha minacciato colpi ancora più devastanti per lo stato ebraico dopo la attacco missilistico del primo ottobre che ha causato una rappresaglia israeliana Saba annunciato il nome del successore di nasrallah assassinato in un raid israeliano su Beirut lo scorso XXVII Settembre si tratta di una in caserma per 33 anni nella stato indice nella notte l’esercito italiano ha subito alcuni edifici residenziali nel nord della striscia almeno 93 persone sono morte 40 quelle sfollate indefinite quelle rimaste intrappolate sotto le macerie e giorni scorsi sarebbe stata discussa una tregua di 28 giorni tra Israele e hamas a rivelarlo è Axios che parla di un incontro a riguardo tra il capo della Kiabi il bar 6 funzionari ...