Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-10-2024 ore 10:10

(Di martedì 29 ottobre 2024)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Bucci e governatore però il presidente di tutti i liguri avanti insieme Dice meloni candidato del centrodestra vince di misura sul Dema Andrea Orlando la Liguria conferma la fiducia nelle nostre politiche in un posto la premier il successo Era portata di mano pagato le difficoltà col campolargo ha commentato Orlando un gravissimo incidente la sciatrice del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano Matilde l’ho 20 20 anni è rimasta gravemente ferita sulle piste della Val Senales in Alto Adige durante un allenamento La giovane promessa Azzurra dello sci azzurro che Milita nella terza squadra nazionale secondo una prima ricostruzione stava scendendo lungo la pista Grava digiuno quando gli si sono dimenticati la sciatrice ha perso il contatto con il manto Nevoso sbattendo violentemente ...