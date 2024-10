Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-10-2024 ore 09:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Marco Bucci nuovo presidente della Liguria il sindaco di Genova del centro-destra vince per poco più di 8000 voti 48 8% contro il 47 III del candidato del centrosinistra Andrea il PD primo partito col 28 e 4 seguito da Fratelli d’Italia il 15 dalla lista Bucci presidente al 94 e dalla Lega al lotto i cinque seguono Forza Italia al 8% avs 3,2 orgoglio Liguria al 5,7% Orlando presidente al 5,3 il MoVimento 5 Stelle al 4,6 metà dei voti degli Europei di giugno affluenza in calo 46% ancora una volta i cittadini confermano la fiducia al centrodestra unito esulta la premier meloni nonostante Le inchieste i liguri non sono fessi grazie anche a Toti dice Salvini con Bucci Il buon governo ha commentato tajani oggi aperto con te chi mette vetri Rivendica Renzi con lui avremmo perso peggio repliche ...