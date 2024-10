Ucraina raid russo a Kryvyi | 12 feriti

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) 2.02 E' di un morto e di 12il bilancio di un attaccoavvenuto ieri sera aRih, in, la città natale del presidente Zelensky. Lo riporta Kyiv Independent. Il governatore dell'Oblast di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, ha riferito che la vititma, un uomo di 39 anni, è morto in ospedale a seguito dell'attacco. Cinque persone sono state salvate in un grattacielo parzialmente distrutto.