Uccide la moglie e prima di costituirsi va al bar: "Nessuna patologia psichiatrica"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Chiusa l'inchiesta sul femminicidio di Taurisano (Lecce), per il quale è indagato Albano Galati, 56 anni, accusato di aver ucciso con 29 coltellate laAneta Danelczyk, 49enne di origini polacche, nell'abitazione di famiglia in via Corvaglia. La procura gli contesta l'omicidio volontario