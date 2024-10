Tutto chiede Salvezza cancellata (Di martedì 29 ottobre 2024) La terza stagione di Tutto chiede Salvezza non ci sarà. La serie Netflix è stata cancellata: a darne notizia il regista e sceneggiatore Francesco Bruni con un post social dal quale si evincono delusione, scontento e incredulità. Ecco l’annuncio di Francesco Bruni sulla cancellazione di Tutto chiede Salvezza Rispondo alle vostre innumerevoli domande per dirvi che purtroppo NON ci sarà una terza stagione di #TuttochiedeSalvezza. Noi scivoliamo con discrezione dietro il sipario come Matilde, ringraziando voi, che ci avete accompagnato e sostenuto con continuo, incredibile affetto; e ringraziamo anche @picomedia.official e @netflixit per averci concesso questa bellissima opportunità. Davidemaggio.it - Tutto chiede Salvezza cancellata Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La terza stagione dinon ci sarà. La serie Netflix è stata: a darne notizia il regista e sceneggiatore Francesco Bruni con un post social dal quale si evincono delusione, scontento e incredulità. Ecco l’annuncio di Francesco Bruni sulla cancellazione diRispondo alle vostre innumerevoli domande per dirvi che purtroppo NON ci sarà una terza stagione di #. Noi scivoliamo con discrezione dietro il sipario come Matilde, ringraziando voi, che ci avete accompagnato e sostenuto con continuo, incredibile affetto; e ringraziamo anche @picomedia.official e @netflixit per averci concesso questa bellissima opportunità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:3 non ci sarà: la serie è stata3 non ci sarà: La serie Netflix è stata, le parole del regista;, Netflix cancella la serie: nessuna terza stagione;; La serie “: l’annuncio del regista Francesco Bruni;3 non si farà, Netflix non rinnova la serie; Leggi >>>

Tutto chiede salvezza, Netflix cancella la serie: nessuna terza stagione

(msn.com)

Tutto chiede salvezza 3 non ci sarà: Netflix ha cancellato la serie ed il regista Francesco Bruni commenta amareggiato su Instagram.

Tutto chiede salvezza 3 non ci sarà: La serie Netflix è stata cancellata, le parole del regista

(comingsoon.it)

Il regista e sceneggiatore di Tutto chiede salvezza, Francesco Bruni, con un post su Instagram ha fatto sapere che la serie con Federico Cesari non andrà oltre la seconda stagione, uscita lo scorso se ...

Tutto chiede salvezza, la stagione 3 non ci sarà: la serie Netflix è stata cancellata

(cinematographe.it)

Dopo due stagioni, acclamate sia dal pubblico che dalla critica, la serie Netflix Tutto chiede salvezza chiude: la terza stagione non ci sarà!

Tutto chiede Salvezza 3 non si farà, Netflix non rinnova la serie

(gay.it)

Già la seconda stagione era stata un colpo di scena, perché inizialmente non prevista e di fatto realizzata a grandissima richiesta, ma una terza non ci sarà. Netflix non ha rinnovato Tutto chiede ...