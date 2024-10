Trentotoday.it - Trovato al gelo nel cuore della notte: "Sono scivolato sul ghiacciaio"

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) È finita intorno alle 6 del mattino di oggi, martedì 29 ottobre, la ricerca di un escursionista bresciano di 64 anni, in questi giorni alloggiato in Val Rendena: l’uomo è stato riinfreddolito ma comunque in buone condizioni vicino a malga Matarot, a una quota di circa 1.800 metri, mentre