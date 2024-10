Anteprima24.it - Trapani-Avellino, i convocati: le ultime su D’Ausilio

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match traed, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 52 Solaro, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 21 Armellino, 24 Sounas, 25 Toscano, 51 Arzillo, 55 Mutanda; Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 50 De Michele, 57 Campanile. REPORT Micheleall’esito degli esami strumentali praticati in giornata al flessore della gamba destra è stato evidenziato un edema diffuso dei tessuti muscolari. Si rivaluterà a distanza di una settimana con nuove indagini.