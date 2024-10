Torinotoday.it - Tragedia sulle piste in val Senales: è morta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci di Valgioie

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non ce l'ha fatta, la 20enne sciatrice dirimasta coinvolta in un gravissimo incidentedella val, in provincia di Bolzano, nella giornata di ieri, lunedì 28 ottobre 2024. Nel corso della notte i medici dell'ospedale di Bolzano, dove era stata