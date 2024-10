Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-10-2024 ore 19:00

(Di martedì 29 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in studio a Sonia cerquetaniintenso con code Vista l’ora sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia e Salaria Nomentana svincolo A24 questa situazione lungo la carreggiata esterna file tra laFiumicino e la Tuscolana file sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e poi direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Nomentana trafficata la via Pontina file tra Pomezia e Aprilia verso Latina è in direzione dicentro tra Spinaceto e il raccordo anulare lavori su via del Foro Italico questa notte Domani notte è tratto chiuso dalle 22 alle 6 sia verso lo stadio Olimpico che in direzione San Giovanni durante la chiusura deviata la linea bus 69 lavoro in turni Poi alla galleria Giovanni XXIII chiusura della galleria salire dalle 22 alle 6 di domattina dalla tangenziale est a via della Pineta ...