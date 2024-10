Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-10-2024 ore 14:30

(Di martedì 29 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori di manutenzione turnà da parte del dipartimento capitolino lavori pubblici degli impianti tecnologici nella galleria Giovanni XXIII gli interventi sono in programma questa notte ma anche domani notte dalle 20 alle 6 nel tunnel a salire dal Foro Italico in direzione della Pineta Sacchetti eventi in città giovedì sera a partire dalle 20:45 allo stadio Olimpico scenderanno in campo ma è Torino per la decima giornata del campionato di Serie A l’area del Foro Italico lo ricordiamo è raggiungibile anche in modo sostenibile utilizzando 18 linee del trasporto pubblico venerdì invece al mattino tra il centro Prati è San Pietro si correrà la sedicesima edizione della corsa dei Santi dalle 8 alle 11 circa chiusure aldeviato limitazioni per 39 linee del trasporto pubblico Inoltre saranno ...