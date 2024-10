Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-10-2024 ore 10:30

(Di martedì 29 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità rete tram Con i lavori di riqualificazione della deposito di Porta Maggiore e di rinnovo dei Binari in alcuni punti della rete fino a domenica 3 novembre le linee 235 814 viaggiano integralmente su bus la linea 19 invece lo ricordiamo è sospesa tra piazza di Porta Maggiore e Piazza dei Gerani sullo stesso e ti nerario è possibile utilizzare la linea 5 mentre è attiva la linea 19 bus tra Porta Maggiore e viale Giulio Cesare è sempre sino a domenica 3 novembre in occasione del periodo tradizionalmente dedicato alla commemorazione dei defunti saranno potenziate le linee della memoria ovvero i bus diretti ai principali cimiteri cittadini tutti i dettagli aggiornamenti in tempo reale sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità