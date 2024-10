Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-10-2024 ore 08:00

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione mi trovate questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilitàApriamo la nostra carrellata con il raccordo anulare in carreggiata interna ci sono ancora una mente a tratti a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina la causa Naturalmente ilintenso del mattino in carreggiata esterna code a tratti dall’ uscita Trionfale Ottavia fino all’Aurelia situazione analoga nel settore delle cose registrate dalla Caterina allo svincolo per La via Tiburtina e data allora abbiamo rallentamenti con code su tutte le principali strade d’accesso al centro città sull’Aurelia incolonnamenti a tratti da Malagrotta Piazza in coda anche sulla Cassia bis Veientana da Formello al Raccordo incolonnamenti su tratto Urbano dellaL’Aquila e sulla diramazionesud e rispettivamente da lunghezza la tangenziale da ...