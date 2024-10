Tour de France 2025 edizione tutta francese | tornano il Mont Ventoux e l’arrivo sugli Champs Elysées

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Svelato questa mattina a Parigi il percorso delde. Dopo tre edizioni con sconfinamento all’estero, l’numero 112 si svolgeràin territoriose: il via della Grande Boucle sarà il 5 luglio da Lille, ci saranno due cronometro di cui una in collina, sette arrivi in salita, passaggi al, al Col de la Loze e a Superbagneres, e ritorno a Parigi, dopo la parentesi di Nizza quest’anno per la concomitanza con le Olimpiadi, per la tappa finale con il classico e suggestivo arrivo. Queste le parole del direttore della corsa Christian Prudhomme: “Abbiamo deciso di riportare ila casa, era giunto il momento dopo tutte le ultime partenze all’estero“, dopo che le ultime tre edizioni sono iniziate fuori dalla Francia a Copenaghen, Bilbao e l’anno scorso a Firenze.