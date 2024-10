Ecodibergamo.it - Tiziano Marchesi e quell’attrazione fatale per le ultramaratone

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il portacolori dei Runners Bergamo, originario di Sant’Angelo Lodigiano, si è innamorato delle sfide su lunga distanza nel 1994, partecipando per la prima volta alla «100 km del Passatore» di Firenze. Dopo trent’anni e tanti successi, nel 2025 l’atleta vestirà ancora la maglia azzurra per i Mondiali che si terranno in Francia