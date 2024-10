This is me anticipazioni seconda puntata, tanti ospiti speciali in studio: un ex professionista in lacrime (Di martedì 29 ottobre 2024) La seconda puntata di This is me?, registrata il 28 ottobre 2024, ha visto come protagonisti Annalisa, Alessandra Amoroso e Andreas Muller, che hanno regalato al pubblico una serata di grandi emozioni. Dopo l’intervento di Maria De Filippi, che ha salutato il pubblico e i partecipanti, Annalisa ha dato il via allo show con un medley al pianoforte dei suoi successi, accompagnato dalle coreografie dei professionisti. Alessandra Amoroso ha interpretato brani inediti e storici, mentre Andreas Muller, con Veronica Peparini, ha dedicato un momento commovente alla memoria della nonna recentemente scomparsa. Tra emozioni e musica, la puntata ha offerto al pubblico una combinazione di talento e affetto che ha catturato l’attenzione di tutti. Ecco i momenti salienti. Anticipazionitv.it - This is me anticipazioni seconda puntata, tanti ospiti speciali in studio: un ex professionista in lacrime Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ladiis me?, registrata il 28 ottobre 2024, ha visto come protagonisti Annalisa, Alessandra Amoroso e Andreas Muller, che hanno regalato al pubblico una serata di grandi emozioni. Dopo l’intervento di Maria De Filippi, che ha salutato il pubblico e i partecipanti, Annalisa ha dato il via allo show con un medley al pianoforte dei suoi successi, accompagnato dalle coreografie dei professionisti. Alessandra Amoroso ha interpretato brani inediti e storici, mentre Andreas Muller, con Veronica Peparini, ha dedicato un momento commovente alla memoria della nonna recentemente scomparsa. Tra emozioni e musica, laha offerto al pubblico una combinazione di talento e affetto che ha catturato l’attenzione di tutti. Ecco i momenti salienti.

