The Family 2 replica puntata in streaming 29 ottobre 2024 – Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 29 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna Hulya deve decidere se confessare davanti alla sua fondazione di essere rimasta in silenzio quando suo marito si approfittò di Serap. Aslan e Devin sono preoccupati per il loro futuro ruolo di genitori, ma Aslan non ammette il suo evidente nervosismo. Ilyas pianifica una sanguinosa vendetta contro tutta la famiglia Soykan.

