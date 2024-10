The Bad Guy 2 intervista a Luigi Lo Cascio Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) The Bad Guy 2,LoIn occasione della presentazione dei primi due episodi di The Bad Guy 2 alla Festa di Roma 2024, abbiamo incontrato i protagonisti della serie. Ecco la nostraLo(Nino/Badluccio),(Luvi) e(Maggiore Testanuda). La serie arriverà con tutti gli episodi su Prime Video a partire dal 5 dicembre. Di cosa parla The Bad Guy? La prima stagione di The Bad Guy, acclamata da pubblico e critica, ha raccontato?l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” che?è stato ingiustamente accusato di essere.