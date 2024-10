Terna, in Sicilia ammodernata rete elettrica con lavori sotto tensione

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) –ha svolto un piano di interventi sulladi Trasmissione Nazionale (RTN) inutilizzando la tecnica dei(LST), che consente di mantenere in funzione gli impianti elettrici durante le operazioni di manutenzione, garantendo così sicurezza, efficienza e continuità del servizio.Le attività hanno previsto l’ammodernamento dellalocale con la sostituzione e l’installazione di nuove funi di guardia contenenti 48 cavi in fibra ottica su tre linee elettriche a 150 kV, mediante le quali sarà possibile trasmettere dati e informazioni utili per l’esercizio, il monitoraggio e la protezione del sistema elettrico.