Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Parigi-Bercy. Berrettini battuto al 1° turno da Popyrin

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilta romano, numero 36 del ranking Atp, è stato eliminato in due set(FRANCIA) - Dopo Lorenzo Musetti, anche Matteoesce di scena al primodel Rolex Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione che per l'ultima volta è in scena all'Accor Arena di. I