Bergamonews.it - Tempo stabile e soleggiato: attenzione alla nebbia in pianura

(Di martedì 29 ottobre 2024) Questa settimana avremo un importante rinforzo dell’anticiclone sull’Europa centro-meridionale, che porteràe piùsulla nostra regione anche se, non mancheranno episodi dilungo i settori pianeggianti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 29 ottobre 2024Previsto: Per l’intera giornata sui rilievi cielo sereno o poco nuvoloso. Inal mattino possibili nebbie specialmente sui settori meridionali, nel pomeriggio cielo poco nuvoloso ed in serata nuovo possibile ritorno di nebbie.Temperature: Minime comprese tra 10 e 14°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 15 e 19°C.Venti: Indeboli da sud-est, in quota deboli da nord-ovest.