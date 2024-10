Teatro a Foligno, sono 8 gli spettacoli proposti dalla stagione 2024/2025: ecco le date e le opere (Di martedì 29 ottobre 2024) sono 8 gli spettacoli proposti dalla stagione teatrale 2024/2025 di Foligno, presentata nella sala video dell’Auditorium San Domenico. Per il direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, Nino Marino “Una nuova brillante stagione per la città di Foligno: Paolo Genovese, Milena Vukotic, Michele Di Perugiatoday.it - Teatro a Foligno, sono 8 gli spettacoli proposti dalla stagione 2024/2025: ecco le date e le opere Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)8 gliteatraledi, presentata nella sala video dell’Auditorium San Domenico. Per il direttore delStabile dell’Umbria, Nino Marino “Una nuova brillanteper la città di: Paolo Genovese, Milena Vukotic, Michele Di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Al Politeama Clarici dil’opera Macbeth di Giuseppe Verdi, 25 settembre; Ottanta anni dopo i bombardamentiriavrà unpubblico. Ecco i dettagli; Leonardo Manzan porta in scena ail suo “Cirano deve morire”;: DAL 4 GENNAIO TORNA IL “RAGAZZI”; Aarriva "Up & Down" di e con Paolo Ruffini e la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius; Fare sistema in Umbria, tra formazione, festival e residenze; Leggi >>>

Foligno, trovato l'anfiteatro della Fulginia romana. Verrà riportato alla luce: la campagna di scavi inizierà nel 2025

(corrieredellumbria.it)

Anche Fulginia, la Foligno romana, come altre città dell'Umbria antica (Narnia ... diversi archeologi ed appassionati di storia locale. Ricerche sono state compiute per secoli e già Ludovico Jacobilli ...

Concerto di solidarietà con Paolo Belli a Foligno

(msn.com)

Concerto di Paolo Belli a Foligno in sostegno all'Associazione Donne Insieme per l'ottobre rosa. Show con la sua Big Band all'Auditorium San Domenico, mix di swing e successi rivisitati.

Teatro Boni, la nuova stagione è pronta a partire

(msn.com)

Dal 1° novembre fino a marzo un intenso programma di prosa, musica ed eventi speciali Una nuova ed entusiasmante stagione, con l'ormai consolidata direzione artistica di Sandro ...

Schianto sulla Flaminia a Foligno: un morto e 4 feriti

(informazione.it)

Ancora una volta la Flaminia è stata teatro di un incidente mortale: alle 3,30 della notte appena trascorsa, nei pressi della frazione di San Giovanni Profiamma, alle... Leggi tutta la notizia ...