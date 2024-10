Supplenze docenti 2024, i bollettini con le nomine [AGGIORNATO al 29 ottobre] (Di martedì 29 ottobre 2024) Supplenze docenti da GaE e GPS per l'anno scolastico 2024/25: le nomine degli Uffici Scolastici tramite la procedura informatizzata, riservate a chi ha presentato la domanda per le "max 150 preferenze" entro lo scorso 7 agosto. L'articolo Supplenze docenti 2024, i bollettini con le nomine AGGIORNATO al 29 ottobre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 29 ottobre 2024)da GaE e GPS per l'anno scolastico/25: ledegli Uffici Scolastici tramite la procedura informatizzata, riservate a chi ha presentato la domanda per le "max 150 preferenze" entro lo scorso 7 agosto. L'articolo, icon leal 29

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Supplenze docenti 2024 - i bollettini con le nomine [AGGIORNATO al 28 ottobre]

(Orizzontescuola.it)

Supplenze docenti da GaE e GPS per l'anno scolastico 2024/25: le nomine degli Uffici Scolastici tramite la procedura informatizzata, riservate a chi ha presentato la domanda per le "max 150 preferenze" entro lo scorso 7 agosto. L'articolo ...

Supplenze docenti 2024 - i bollettini con le nomine [AGGIORNATO al 25 ottobre]

(Orizzontescuola.it)

Supplenze docenti da GaE e GPS per l'anno scolastico 2024/25: le nomine degli Uffici Scolastici tramite la procedura informatizzata, riservate a chi ha presentato la domanda per le "max 150 preferenze" entro lo scorso 7 agosto. L'articolo ...

Supplenze docenti 2024, terzo bollettino a Napoli [AGGIORNATO]

(orizzontescuola.it)

Supplenze docenti da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024/25: le nomine degli Uffici ... La sede della scuola sarà quella indicata nel bollettino di nomina, fermo restando che i Dirigenti ...

Supplenze docenti 2024: bollettini delle nomine, elenco delle GPS esaurite, interpelli per domanda fuori graduatoria [LO SPECIALE con Video GUIDA]

(orizzontescuola.it)

Supplenze anno scolastico 2024/25: siamo nel vivo dell’attribuzione ... Elenco Interpelli per la ricerca di docenti “fuori graduatoria” (può partecipare anche chi è inserito in GPS).

Supplenze GPS e GAE, arrivano nuove Nomine: ecco i Bollettini Provinciali usciti [ELENCO]

(msn.com)

Supplenze Docenti da GPS e GAE, stanno uscendo quotidianamente nuovi Bollettini per l’anno scolastico 2024/25, anche da Regioni fino ad ora ferme. Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno ...

Supplenze Docenti 2024, Graduatorie di Istituto: come funzionano e dove si vedono?

(msn.com)

Continuano le nomine per le supplenze docenti 2024. Gli USP pubblicano i bollettini che attribuiscono supplenze al 31 agosto e al 30 giugno ai docenti iscritti in GPS. In alcune province le GPS si ...