StuproPm | 12 anni e mezzo per imputato

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) 21.02 La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 12e 6 mesi per il giovane accusato di violenza sessuale di gruppo per quanto avvenne la notte del 31 dicembre del 2020 alla festa di Capodanno in una villetta del quartiere Primavalle. La vittima all'epoca dei fatti aveva 16. Il processo si svolge a porte chiuse davanti alla quinta sezione collegiale. "Ho denunciato e deciso di affrontare il processo non solo per me,ma per tutte le donne vittime di violenza", aveva detto in aula la vittima nel 2023.