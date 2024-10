Sting torna in Italia con tre concerti nel luglio 2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Sting, l’artista vincitore di 17 Grammy Award, torna in Italia con il suo tour mondiale ‘Sting 3.0’. Con il chitarrista e collaboratore di lunga data Dominic Miller e il batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), la band eseguirà i successi più elettrizzanti e le rarità dell’intramontabile discografia di Sting in Italia il prossimo anno, il 6 luglio a Bassano Del Grappa, Bassano Music Park – Parco ragazzi del ’99, il 7 luglio a Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea e il 9 luglio a Codroipo (Ud), Villa Manin. Lo ‘Sting 3.0’ World Tour è partito in Europa quest’estate e ha recentemente dato il via alla sua tappa nordamericana al Fillmore di Detroit. Lapresse.it - Sting torna in Italia con tre concerti nel luglio 2025 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024), l’artista vincitore di 17 Grammy Award,incon il suo tour mondiale ‘3.0’. Con il chitarrista e collaboratore di lunga data Dominic Miller e il batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), la band eseguirà i successi più elettrizzanti e le rarità dell’intramontabile discografia diinil prossimo anno, il 6a Bassano Del Grappa, Bassano Music Park – Parco ragazzi del ’99, il 7a Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea e il 9a Codroipo (Ud), Villa Manin. Lo ‘3.0’ World Tour è partito in Europa quest’estate e ha recentemente dato il via alla sua tappa nordamericana al Fillmore di Detroit.

