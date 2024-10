Lanazione.it - Siena Imaging . Analisi dei dati nel tumore cerebrale

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si intitola ‘SI-BrAInomiX: un nuovo modulo di SInLAB per la diagnosi e prognosi delutilizzando un approccio multi-omico’ il progetto dipresentato nell’ambito del bando Ri&Ss Artes 4.0 e inserito nel PNRR con l’obiettivo di supportare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le risorse che- il ceo è Marco Battaglini (in foto) – riceverà ammontano a circa 330mila euro, pari al 70 per cento dei costi ammessi, e contano sui fondi messi a disposizione con la Missione 4, ’Dalla ricerca all’impresa’ di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.