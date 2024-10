Vanityfair.it - Selena Gomez, dal voto elettorale alla prima mondiale in un solo look. Ricoperto di paillettes

(Di martedì 29 ottobre 2024) La star di Only Murders in the Building inaugura il sequel della serie Disney I Maghi di Waverly con un glam outfit infuocato. E con anto di adesivo «ho votato» ancora fresco sulla pochette