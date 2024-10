Seconda aggressione in due giorni in carcere: detenuto colpisce i poliziotti con una stampella a Vasto (Di martedì 29 ottobre 2024) Due aggressioni in due giorni all'interno del carcere di Vasto dove nel pomeriggio un detenuto avrebbe colpito i poliziotti con una stampella. La denuncia arriva ancora una volta dal Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria.“Ennesima giornata di ordinaria follia”, così il segretario Chietitoday.it - Seconda aggressione in due giorni in carcere: detenuto colpisce i poliziotti con una stampella a Vasto Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Due aggressioni in dueall'interno deldidove nel pomeriggio unavrebbe colpito icon una. La denuncia arriva ancora una volta dal Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria.“Ennesima giornata di ordinaria follia”, così il segretario

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inin carcere: detenuto colpisce i poliziotti con una stampella a Vasto; Roma,in una settimana a 3 operatori Ama:sono in ospedale;violente aggressioni, armato di forbici, in centro città: giovane arrestato per tentato omicidio;carabinieri colpiti con una spranga di ferro a Rutigliano:in pochiin Puglia; Napoli Metro Linea 2,a macchinista e capotreno donna: il Prefetto convoca il comitato per l'ordin; Cani violenti,aggressioni in trea Porto Torres; Leggi >>>

Due violente aggressioni, armato di forbici, in centro città: giovane arrestato per tentato omicidio

(liguria24.it)

La seconda aggressione risale a due giorni dopo quando un quarantenne italiano era stato aggredito mentre beveva una birra sugli scalini d’entrata del Centro d’Arte Moderna e Contemporanea. Avvicinato ...

Due aggressioni in un giorno all'ospedale Pellegrini di Napoli

(ansa.it)

Doppia aggressione, oggi, all'ospedale Pellegrini di Napoli: a segnalarlo è l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, secondo cui è il quarantacinquesimo caso nel 2024 per l'Asl Napoli 1 (63 aggression ...

Due violente aggressioni, armato di forbici, in centro città: giovane arrestato per tentato omicidio

(cittadellaspezia.com)

La seconda aggressione risale a due giorni dopo quando un quarantenne italiano era stato aggredito mentre beveva una birra sugli scalini d’entrata del Centro d’Arte Moderna e Contemporanea.

Omicidio di Giulia Cecchettin, in due giorni in carcere dell’assassino tra libri e ansiolitici: la storia del telefonino mancante e la scarpa sparita, i punti da chiarire

(msn.com)

Sonoi momenti che dividono la prima e la seconda aggressione ... a dire che ora bisogna rispettare "il dramma di due famiglie". Nei prossimi giorni Turetta sarà trasferito nella sezione "protetti ...