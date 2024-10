Sechi | Genova per noi

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ogni elezione ha una sua storia, il voto locale non è un copia e incolla di quello nazionale, ma la vittoria del centrodestra in Liguria è un caso esemplare. La sinistra ha pensato di fare gol a porta vuota e in realtà ha scoperto che la destra aveva il portiere e anche l'attaccante, tra i pali c'era una coalizione che ha avuto il merito di non dividersi e di tenere aperto l'incontro fino all'ultimo minuto, in area di rigore Marco Bucci ha fatto una prodezza. La vittoria è di tutti, ma senza la forza tranquilla del sindaco di, le sue qualità di combattente che non si tira indietro, il risultato sarebbe stato la sconfitta.