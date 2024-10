Lapresse.it - Sci: Procura Bolzano apre fascicolo su morte Lorenzi

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (Lsse) – Ladiha aperto unper “atti non costituenti reato” in merito alladella sciatrice Matilde, deceduta in seguito alla caduta di ieri durante un allenamento.