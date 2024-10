.com - Sci, morta Matilde Lorenzi: aveva 19 anni

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – È, promessa dello sci azzurro appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito. Avrebbe compiuto 20il 15 novembre. Era ricoverata all’ospedale di Bolzano in gravi condizioni dopo essere caduta durante un allenamento nel comprensorio Alpin Arena Senales, in Alto Adige. A darne notizia è il ministero della Difesa che, insieme al ministro Guido Crosetto, esprime il più profondo cordoglio e si stringe “in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del caporale”. Il team stava effettuando un allenamento sulla pista Gravald G1 in Val Senales al momento dell’incidente. Immediatamente soccorsa,è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale di Bolzano.