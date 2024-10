Lapresse.it - Sci, la procura di Bolzano apre un fascicolo sulla morte di Matilde Lorenzi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ladiha aperto unper “atti non costituenti reato” in merito alladella sciatrice, deceduta in seguito alla caduta di ieri durante un allenamento. Il, fanno sapere dalladiretta da Alex Bisignano, è stato aperto su segnalazione dei carabinieri di Senales che, nella giornata di ieri, avevano già appurato che non vi erano responsabilità o omissioni da parte dei gestori della pista. Il Pubblico Ministero competente ha già rilasciato il nulla osta alla sepoltura, atteso che non si ravvisano responsabilità penali.