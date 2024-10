Ecodibergamo.it - Scandalo spie e dossier, violata la fiducia

Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) ITALIA. Non c’è limite al ribasso in questo Paese. È vero, ilaggio è vecchio come il mondo, c’era anche nell’antica Grecia di Pericle. Ma qui siamo davanti a un pantano digitale e a un collasso morale che dovrebbe farci inorridire.