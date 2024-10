Ilpiacenza.it - "Saremmo andati a vivere nei boschi", presentato il nuovo libro di Stefano Ghigna

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Proseguono gli incontri della rassegna "Voci d’autore in Besurica" alla biblioteca decentrata Besurica, in via Perfetti, 2, dove mercoledì 23 ottobre scorso lo scrittore piacentinohailnei" (edizioni Pontegobbo), in dialogo con