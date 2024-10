Sanità, Murelli (Lega): “Farmacie e medici di medicina generale centrali per italiani” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "In un sistema sanitario che deve essere innovato e rinnovato, è importante riflettere sui numeri. La ricerca condotta da Swg per Assosalute ci dimostra che i cittadini hanno fiducia nelle Farmacie e nei medici di medicina generale. Sono loro il primo punto primo di contatto per i cittadini, ovunque essi si trovano sul L'articolo Sanità, Murelli (Lega): “Farmacie e medici di medicina generale centrali per italiani” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "In un sistema sanitario che deve essere innovato e rinnovato, è importante riflettere sui numeri. La ricerca condotta da Swg per Assosalute ci dimostra che i cittadini hanno fiducia nellee neidina. Sono loro il primo punto primo di contatto per i cittadini, ovunque essi si trovano sul L'articolo): “dinaper” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Sanità, Murelli (Lega): “Farmacie e medici di medicina generale centrali per italiani”

(Adnkronos) - "In un sistema sanitario che deve essere innovato e rinnovato, è importante riflettere sui numeri. La ricerca condotta da Swg per Assosalute ...

Murelli (Lega): "Italiani promuovono farmacie e medici di Medicina generale"

(Adnkronos) - “In un sistema sanitario che deve essere innovato e rinnovato, è importante riflettere sui numeri. La ricerca condotta da Swg per Assosalute ci dimostra che i cittadini hanno fiducia nel ...

Medici di famiglia e farmacisti. Gli italiani sempre soddisfatti dei servizi offerti. L’indagine Assosalute-SWG

(quotidianosanita.it)

In uno scenario di trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale e necessità di salvaguardare il diritto universale alla salute, quasi il 90% degli italiani ritiene importante aiutare le persone a e ...