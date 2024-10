Sanità, Murelli (Lega): “Farmacie e medici di medicina generale centrali per italiani” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "In un sistema sanitario che deve essere innovato e rinnovato, è importante riflettere sui numeri. La ricerca condotta L'articolo Sanità, Murelli (Lega): “Farmacie e medici di medicina generale centrali per italiani” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Sanità, Murelli (Lega): “Farmacie e medici di medicina generale centrali per italiani” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "In un sistema sanitario che deve essere innovato e rinnovato, è importante riflettere sui numeri. La ricerca condotta L'articolo): “dinaper” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Sanità, Murelli (Lega): "Farmacie e medici di medicina generale centrali per italiani"

(Adnkronos) - "In un sistema sanitario che deve essere innovato e rinnovato, è importante riflettere sui numeri. La ricerca condotta da Swg per Assosalute ci dimostra che i cittadini hanno fiducia nel ...

Medici di famiglia e farmacisti. Gli italiani sempre soddisfatti dei servizi offerti. L’indagine Assosalute-SWG

(quotidianosanita.it)

In uno scenario di trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale e necessità di salvaguardare il diritto universale alla salute, quasi il 90% degli italiani ritiene importante aiutare le persone a e ...