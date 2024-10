Iltempo.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Infezioni correlate all'assistenza fuori controllo. Garantire sicurezza per operatori e pazienti”

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Crediamo fermamente che lasui luoghi di lavoro sia un fondamento civile ed etico da cui non si possa prescindere. Se da un lato il tema delle aggressioni domina purtroppo le cronache quotidiane dall'altro crediamo sia essenziale proteggere glisanitari anche per altri eventi come quello dei rischi derivanti da. È questa certamente una precauzione da adottare per i lavoratori ma anche per ise è vero che le così dette ICA,all', sono causa di oltre 10.000 morti l'anno secondo i dati riferiti da un report del Ministero della Salute. Per questo resta essenziale che le strutture si dotino di Dispositivi di Protezione Individuale all'avanguardia, divise, maschere, guanti, capaci di creare quella barriera protettiva in grado di isolare l'operatore e di conseguenza evitare la diffusione di