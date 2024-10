Sanità, Albero (Assosalute): “Farmaci da banco fondamentali per sostenibilità Ssn” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "I risultati dell'indagine che ha condotto Swg per Assosalute sulla cultura e sulla diffusione dei Farmaci di automedicazione evidenziano come il ruolo di questi Farmaci sia fondamentale per la salute del cittadino. I Farmaci di automedicazione possono aiutare a curare piccoli disturbi e patologie non gravi, garantendo anche una maggiore sostenibilità del Ssn". L'articolo Sanità, Albero (Assosalute): “Farmaci da banco fondamentali per sostenibilità Ssn” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "I risultati dell'indagine che ha condotto Swg persulla cultura e sulla diffusione deidi automedicazione evidenziano come il ruolo di questisia fondamentale per la salute del cittadino. Idi automedicazione possono aiutare a curare piccoli disturbi e patologie non gravi, garantendo anche una maggioredel Ssn". L'articolo): “daperSsn” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sanità,): "da banco fondamentali per sostenibilità Ssn"; Sanità, ricerca: italiani soddisfatti di farmacie e medici famiglia; L'importanza deidi automedicazione nel sistema sanitario italiano: i dati di; Sanità, Murelli (Lega): “Farmacie e medici di medicina generale centrali per italiani”; Sanitàda banco fondamentali per sostenibilità Ssn; Sanitàda banco fondamentali per sostenibilità Ssn; Leggi >>>

Albero (Assosalute): "Farmaci automedicazioni importanti per cittadini e Ssn"

(msn.com)

(Adnkronos) - “I risultati dell'indagine che ha condotto Swg per Assosalute sulla cultura e sulla diffusione dei farmaci di automedicazione, evidenziano come il ruolo di questi farmaci sia fondamental ...

Sanità, Albero (Assosalute): "Farmaci da banco fondamentali per sostenibilità Ssn"

(msn.com)

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - "I risultati dell'indagine che ha condotto Swg per Assosalute sulla cultura e sulla diffusione dei farmaci di automedicazione evidenziano come il ruolo di questi far ...

Sanità, ricerca Assosalute: italiani soddisfatti di farmacie e medici famiglia

(msn.com)

(Adnkronos) - In uno scenario di trasformazione del Servizio sanitario nazionale e necessità di salvaguardare il diritto universale alla salute, quasi il 90% ...

Assosalute: il 90% italiani vuole più consapevolezza sull’uso dei farmaci di automedicazione

(sanita24.ilsole24ore.com)

Il 90% degli italiani ritiene importante avere una maggiore consapevolezza della propria salute e chiede di essere maggiormente sensibilizzato sulle possibili soluzioni di cura per evitare abusi, ...