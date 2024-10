Agi.it - Rodri ha vinto il Pallone d'Oro

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI -vince ild'Oro 2024. Al Theatre du Chatelet di Parigi, il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola - salito sul palco in stampelle a causa del recente infortunio - è stato proclamato vincitore dell'edizione 2024. Battuti i blancos Vinicius, Carvajal e Bellingham, tutti assenti come l'intera delegazione del Real Madrid. Nel 2023 trionfò per l'ottava volta in carriera Lionel Messi. "Non è solo la mia vittoria, ma è anche la vittoria del calcio spagnolo", ha detto lo spagnolo. "Vorrei raccontare un aneddoto sul percorso che mi ha portato ad essere qui - ha detto -. A 17 anni ho fatto le valigie verso un sogno, andare al Villarreal per giocare in prima divisione e ricordo che un giorno ho detto 'Basta', ricordo di aver chiamato mio padre piangendo con la sensazione che tutto fosse finito e che il sogno stesse sfumando.