Rodri ha ricevuto il Pallone d' Oro indossando un orologio classico all' altezza del premio più prestigioso del calcio

Rodri ha vinto il Pallone d'Oro 2024, un'edizione dal sapore tutto spagnolo. Da quando, nel lontano 1956, è stato creato un premio speciale a chi ha giocato meglio nell'ultima stagione, solo un calciatore spagnolo ha portato a casa questo importantissimo riconoscimento. Luis Suárez lo vinse nel 1960 e ci sono voluti ben 64 anni prima che il Pallone d'Oro andasse a Rodrigo Hernández, l'attuale campione in carica. Ovviamente, la realtà è ben diversa per quei veri esperti di calcio che non seguono solo il calcio maschile. Nel femminile Alexia Putellas ha portato il premio alla Spagna nel 2021 e nel 2022, mentre Aitana Bonmatí è la migliore calciatrice del mondo con un'altra prestigiosa doppietta: 2023 e 2024. L'ultimo gala, quindi, ha consacrato in modo definitivo due talenti spagnoli che hanno fatto la storia. Il Pallone d'Oro è il premio più importante del calcio mondiale.

Il momento in cui Rodri ha ricevuto il Pallone d'Oro

Guarda il momento in cui Rodri ha ricevuto il Pallone d'Oro . Il 28enne centrocampista è diventato il primo giocatore del Manchester City a vincere il premio più ambito.

