Regno Unito: incriminato per terrorismo 18enne accusato di attacco Southport (Di martedì 29 ottobre 2024) Londra (Regno Unito), 29 ott. (LaPresse/AP) – È stato incriminato per terrorismo il 18enne accusato dell’attacco di Southport, nel nord-ovest dell’Inghilterra, dove lo scorso 29 luglio a una lezione di danza a tema Taylor Swift per bambini erano state uccise 3 bambine e accoltellate altre 10 persone. Lo riferisce la polizia della contea di Merseyside. Il 18enne Axel Rudakubana, questo il nome dell’accusato, secondo quanto riferito dalla polizia produceva ricina, un veleno che è stato trovato a casa sua, e aveva anche un manuale di addestramento di Al-Qaeda. Rudakubana, che secondo la polizia è nato in Galles, doveva già rispondere di 3 capi d’accusa per la morte di Alice Dasilva Aguiar, 9 anni, Elsie Dot Stancombe, 7 anni, e Bebe King, 6 anni. Lapresse.it - Regno Unito: incriminato per terrorismo 18enne accusato di attacco Southport Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Londra (), 29 ott. (LaPresse/AP) – È statoperildell’di, nel nord-ovest dell’Inghilterra, dove lo scorso 29 luglio a una lezione di danza a tema Taylor Swift per bambini erano state uccise 3 bambine e accoltellate altre 10 persone. Lo riferisce la polizia della contea di Merseyside. IlAxel Rudakubana, questo il nome dell’, secondo quanto riferito dalla polizia produceva ricina, un veleno che è stato trovato a casa sua, e aveva anche un manuale di addestramento di Al-Qaeda. Rudakubana, che secondo la polizia è nato in Galles, doveva già rispondere di 3 capi d’accusa per la morte di Alice Dasilva Aguiar, 9 anni, Elsie Dot Stancombe, 7 anni, e Bebe King, 6 anni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Strage di Mosca, la Russia accusa Kiev, Usa ee annuncia rappresaglia - Mosca, non ci sono più vittime sotto le macerie del Crocus; Accoltellamento Londra,un uomo senza fissa dimora di 32 anni; Le rivolte nelci riguardano più di quanto vogliamo ammettere.; Bimbe accoltellate, il giudice formalizza le accuse al 17enne; Stati uniti e Londra colpiscono in Yemen, si teme l’escalation; Quattro persone accoltellate con una katana nella metro di Londra, arrestato l’aggressore con la spada da samurai: “Non sembra”; Leggi >>>

REGNO UNITO: LA DITTATURA DI STARMER?

(opinione.it)

Il 61enne David Spring, da poco in pensione, è stato condannato a 18 mesi di prigione, “come deterrente per gli altri” per aver compiuto gesti minacciosi e ostili nei confronti della polizia. Aveva ...

Terrorismo nel Regno Unito, preoccupano l'Isis e l'estremismo di destra

(informazione.it)

condotte con crescente imprudenza dopo che il Regno Unito ha sostenuto l'Ucraina nella sua guerra contro la Russia (ilmessaggero.it) ...

Quanto è frizzante l’intelligence del Regno Unito?

(startmag.it)

Anche in contesti storici più recenti, come la crisi ucraina e le operazioni di contrasto al terrorismo, il Regno Unito ha saputo sfruttare appieno queste relazioni per rafforzare la propria presenza ...

Il report delle spie britanniche: cresce allerta su terrorismo e sabotaggi

(tg24.sky.it)

L’Isis torna a farsi un pericolo concreto, così come aumentano i tentativi di sabotaggio di Russia e Iran. Ma le insidie non giungono solo dall’estero. In inquietante ascesa il reclutamento ...