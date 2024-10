Reggiotoday.it - Regione Calabria, Pietro Molinaro lascia la Lega ed entra in Fratelli d'Italia

Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il consigliere regionale dellahato laed ha aderito ad'."Il suo ingresso - è scritto in una nota, come riporta l'Ansa - avviene in seguito ad una condivisione tra il coordinamento provinciale di Cosenza e regionale del partito, in accordo