(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2024 "Il Movimento 5 Stelle non ha perso in Liguria, perché non ha neanche partecipato alle elezioni Regionali della Liguria. C'era il partito di Giuseppe Conte sotto il simbolo di 5 Stelle, ma senza niente del Movimento. Perché se ci fosse stato il Movimento, il candidato presidente della Regione sarebbe stato proposto e votato dagli iscritti del Movimento. Ci sarebbe stato un contratto di governo vincolante tra tutti gli alleati di questo cosiddetto campo progressista. I candidati sono stati tutti di scelti da Giuseppe Conte, non dalla rete degli iscritti. Non sta finendo il Movimento 5 Stelle, ma il partito di Conte. Non ce la meritiamo questa fine ingloriosa" così Danilo Toninelli in un video su Instagram. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Regionali Liguria, Toninelli: "L'M5s non ha perso, non c'era, c'era solo il partito di Conte"

(la7.it)

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2024 "Il Movimento 5 Stelle non ha perso in Liguria, perché non ha neanche partecipato alle elezioni regionali della Liguria. C'era il partito di Giuseppe Conte sotto ...

(ilgiornale.it)

"Danilo, conosciamo il Movimento 5 Stelle. Questa lista non era la lista di Conte, ma del Movimento 5 Stelle. Se oggi abbiamo il 4,5% forse è dovuto alla guerra interna il movimento, una guerra che av ...

(msn.com)

La mappa del voto: così i 15mila voti per il centrodestra nella zona di Imperia, feudo dell'ex ministro, hanno tamponato il crollo di voti nel capoluogo ...

(leggo.it)

Regionali Liguria. Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione Liguria, alle 23, l'affluenza al voto per le ...