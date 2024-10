Regionali Liguria Taverna a Toninelli | Le liste erano dei 5 Stelle 45% dovuto a guerra interna

Regionali Liguria, Taverna a Toninelli: "Le liste erano dei 5 Stelle, 4,5% dovuto a guerra interna" (Di martedì 29 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2024 "Danilo, conosciamo il Movimento 5 Stelle. Questa lista non era la lista di Conte, ma del Movimento 5 Stelle. Se oggi abbiamo il 4,5% forse è dovuto alla guerra interna il movimento, una guerra che avremmo dovuto fare al centrodestra che era il nostro unico avversario" così Paola Taverna in un video sui suoi social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Regionali Liguria, Taverna a Toninelli: "Le liste erano dei 5 Stelle, 4,5% dovuto a guerra interna" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2024 "Danilo, conosciamo il Movimento 5. Questa lista non era la lista di Conte, ma del Movimento 5. Se oggi abbiamo il 4,5% forse èallail movimento, unache avremmofare al centrodestra che era il nostro unico avversario" così Paolain un video sui suoi social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Regionali Liguria, Taverna a Toninelli: "Le liste erano dei 5 Stelle, 4,5% dovuto a guerra interna"

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2024 "Danilo, conosciamo il Movimento 5 Stelle. Questa lista non era la lista di Conte, ma del Movimento 5 Stelle. Se oggi abbiamo il 4,5% forse è dovuto alla guerra i ...

